Модель Эмили Ратаковски вышла на прогулку вместе с 2-летним сыном
Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски засняли на прогулке вместе с сыном и собакой. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки папарацци.
Модель Эмили Ратаковски сфотографировали на прогулке с сыном и собакой. Для выхода на публику она выбрала мини-юбку и футболку с принтом. Образ дополнили белые кроссовки, красная сумка и узкие очки. Волосы она распустила и предстала перед камерой без макияжа. По улицам в Нью-Йорке она гуляла вместе с 2-летним сыном и собакой. Сын Сильвестр был одет в ярко-желтый костюм с принтом и кеды.
Модель растит 2-летнего сына Сильвестра Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены.
Ранее Эмили Ратаковски появилась на публике в кожаном тренче на голое тело.