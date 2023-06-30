Ратаковски вышла на прогулку вместе с 2-летним сыном

Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски засняли на прогулке вместе с сыном и собакой. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки папарацци.

Модель Эмили Ратаковски сфотографировали на прогулке с сыном и собакой. Для выхода на публику она выбрала мини-юбку и футболку с принтом. Образ дополнили белые кроссовки, красная сумка и узкие очки. Волосы она распустила и предстала перед камерой без макияжа. По улицам в Нью-Йорке она гуляла вместе с 2-летним сыном и собакой. Сын Сильвестр был одет в ярко-желтый костюм с принтом и кеды.