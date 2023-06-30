Бритни Спирс снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Американская певица Бритни Спирс снялась в откровенном наряде и показала свою фигуру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя поп-исполнительница снялась на фоне сада в белом платье средней длины с вырезом в области бедер и глубоким декольте. При этом знаменитость продемонстрировала частично обнаженную пышную грудь. В качестве белья она примерила темно-зеленый бюстгальтер.

Свой образ артистка дополнила широкополой соломенной шляпой бежевого цвета и тонким ожерельем на шее. Помимо этого, она распустила длинные светлые волосы и нанесла на лицо макияж в нейтральных оттенках.