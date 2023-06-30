Наоми Кэмпбелл показала фигуру в наряде из латекса

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл показала подтянутую фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На опубликованных снимках 52-летняя манекенщица предстала в костюме, состоящем из латексных топа на тонких бретелях и укороченных шорт. На размещенном кадре видно, что чашки топа имеют форму конуса с заостренными концами в области сосков. Кроме того, Кэмпбелл продемонстрировала плоский живот с кубиками пресса.

При этом звезда надела колготки в сетку и длинные прозрачные перчатки. Свой образ знаменитость дополнила прической, состоящей из пучка в области затылка и части распущенных волос.

Поклонники оценили внешний вид Кэмпбелл в комментариях под постом, который набрал более 40 тысяч лайков. «Больше, чем просто женщина», «Нестареющая красавица, легенда», «Великолепная», «Выглядишь потрясающе», — высказались они.