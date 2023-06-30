Татьяна Арнтгольц опубликовала фото без макияжа
Актриса Татьяна Арнтгольц вернулась из отпуска и приступила к новым съемкам. Артистка поделилась с поклонниками фотографиями со съемочной площадки.
Татьяна провела несколько недель в Таиланде вместе с супругом Марком Богатыревым, сыном Данилой и дочкой Машей. Сейчас актриса вернулась в Москву и вновь окунулась с головой в работу.
В личном блоге Татьяна разместила фотографию перед началом грима. На снимке Арнтгольц позирует без макияжа, волосы актрисы распущены. На одежде накинута пленка, чтобы не запачкать одежду.
«Работаем, ага», - подписала снимок Татьяна.
Поклонники артистки отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет. В этом году Татьяна отметила 41-летие.
В 2020 году артистка вышла замуж за Марка Богатырева. Супруги рассказали о торжестве только через полгода после регистрации.