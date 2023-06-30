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Татьяна Арнтгольц опубликовала фото без макияжа

Актриса Татьяна Арнтгольц вернулась из отпуска и приступила к новым съемкам. Артистка поделилась с поклонниками фотографиями со съемочной площадки.

Арнтгольц опубликовала фото без макияжа
© runews24.ru

Татьяна провела несколько недель в Таиланде вместе с супругом Марком Богатыревым, сыном Данилой и дочкой Машей. Сейчас актриса вернулась в Москву и вновь окунулась с головой в работу.

В личном блоге Татьяна разместила фотографию перед началом грима. На снимке Арнтгольц позирует без макияжа, волосы актрисы распущены. На одежде накинута пленка, чтобы не запачкать одежду.

«Работаем, ага», - подписала снимок Татьяна.

Поклонники артистки отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет. В этом году Татьяна отметила 41-летие.

В 2020 году артистка вышла замуж за Марка Богатырева. Супруги рассказали о торжестве только через полгода после регистрации.