Арнтгольц опубликовала фото без макияжа

Актриса Татьяна Арнтгольц вернулась из отпуска и приступила к новым съемкам. Артистка поделилась с поклонниками фотографиями со съемочной площадки.

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Татьяна провела несколько недель в Таиланде вместе с супругом Марком Богатыревым, сыном Данилой и дочкой Машей. Сейчас актриса вернулась в Москву и вновь окунулась с головой в работу.

В личном блоге Татьяна разместила фотографию перед началом грима. На снимке Арнтгольц позирует без макияжа, волосы актрисы распущены. На одежде накинута пленка, чтобы не запачкать одежду.

«Работаем, ага», - подписала снимок Татьяна.

Поклонники артистки отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет. В этом году Татьяна отметила 41-летие.