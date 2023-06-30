53-летняя Наоми Кемпбелл стала матерью во второй раз
Супермодель Наоми Кемпбелл в своих социальных сетях неожиданно сообщила о пополнении в семье.
В 53 года она стала матерью во второй раз - модель объявила о рождении сына и показала фото с ним.
На фото запечатлен милый момент - она держит младенца на руках. В кадре также попала рука ее двухлетней дочери - малышка появилась на свет в мае 2021 года. Прессе неизвестен отец ребенка, а также общественность гадает, пользовалась ли Наоми Кемпбелл услугами суррогатной матери. Супермодель тщательно оберегает эту часть своей жизни - поклонники не знают даже имени девочки.
"Мой дорогой малыш, знай, что тобой безгранично дорожат и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Настоящий подарок Бога. Благословенный! Добро пожаловать, маленький мальчик", - гласит подпись под фото с младенцем.