53-летняя Наоми Кемпбелл стала матерью во второй раз

Супермодель Наоми Кемпбелл в своих социальных сетях неожиданно сообщила о пополнении в семье.

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В 53 года она стала матерью во второй раз - модель объявила о рождении сына и показала фото с ним.

На фото запечатлен милый момент - она держит младенца на руках. В кадре также попала рука ее двухлетней дочери - малышка появилась на свет в мае 2021 года. Прессе неизвестен отец ребенка, а также общественность гадает, пользовалась ли Наоми Кемпбелл услугами суррогатной матери. Супермодель тщательно оберегает эту часть своей жизни - поклонники не знают даже имени девочки.