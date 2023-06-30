Ханде Эрчел скопировала «голый» наряд Кендалл Дженнер — поклонники негодуют
Подписчикам турецкой актрисы даже повод не нужен, чтобы ее покритиковать. К излишней худобе, длинным ногам и экстремально глубокому декольте они уже попривыкли. Новый инфоповод Ханде Эрчел подкинула сама, одевшись как Кендалл Дженнер. Тренд на черный прозрачный верх сестра клана задала несколько месяцев назад, когда отправилась на свидание с новым парнем в прозрачной кофте, а затем заочно вписала ее в топ модных вещей этого лета, когда вышла на ужин с подругами. И хотя Ханде модернизировала образ и, в отличие от коллеги по шоу-бизнесу, нарядилась в платье и не забыла надеть под него купальник, фанаты твердо решили: не вдохновилась, а скопировала!
«Все звезды рано или поздно начинают одеваться как кто-то из Дженнер. Твой выбор пал на Кендалл», — заметил один подписчик. «Зачем копируешь Кендалл? Это все, на что ты способна?» — пошел в атаку другой. «Их в Голливуде все хейтят — не лучший пример для подражания», — подчеркнул третий. Как там на самом деле, знает только сама Ханде. Вполне может быть, что это просто совпадение. Но, справедливости ради, на родине звезда вряд ли бы такой лук надела, то ли дело отдых в Портофино.