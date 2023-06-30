Ханде Эрчел скопировала «голый» наряд Кендалл Дженнер

Подписчикам турецкой актрисы даже повод не нужен, чтобы ее покритиковать. К излишней худобе, длинным ногам и экстремально глубокому декольте они уже попривыкли. Новый инфоповод Ханде Эрчел подкинула сама, одевшись как Кендалл Дженнер. Тренд на черный прозрачный верх сестра клана задала несколько месяцев назад, когда отправилась на свидание с новым парнем в прозрачной кофте, а затем заочно вписала ее в топ модных вещей этого лета, когда вышла на ужин с подругами. И хотя Ханде модернизировала образ и, в отличие от коллеги по шоу-бизнесу, нарядилась в платье и не забыла надеть под него купальник, фанаты твердо решили: не вдохновилась, а скопировала!