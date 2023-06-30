Сара Джессика Паркер призналась, что все время думает о ботоксе

Актриса Сара Джессика Паркер призналась, что не любит смотреть на себя в зеркало. Об этом сообщает People.

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58-летняя Сара Джессика Паркер стала гостьей «Шоу Говарда Стерна». Во время эфира актрису спросили, считает ли она себя симпатичным человеком.

«Я не очень люблю смотреть на себя в зеркало. Я выгляжу презентабельно. То есть, я думаю, что я в порядке», — ответила звезда.

Во время беседы звезда «Секса в большом городе» пошутила, что она «все время» думает о таких процедурах, как ботокс.

«Я спрашиваю людей, не слишком ли поздно начать. Люди говорят: «Ну, после процедуры ты не только выглядишь отдохнувшей, ты выглядишь как совершенно другой человек», — поделилась актриса.

Сара Джессика Паркер добавила, что никогда не прибегала к пластике и инъекциям, но понимает, почему женщины решаются на это.