58-летняя Сара Джессика Паркер призналась, что все время думает о ботоксе
Актриса Сара Джессика Паркер призналась, что не любит смотреть на себя в зеркало. Об этом сообщает People.
58-летняя Сара Джессика Паркер стала гостьей «Шоу Говарда Стерна». Во время эфира актрису спросили, считает ли она себя симпатичным человеком.
«Я не очень люблю смотреть на себя в зеркало. Я выгляжу презентабельно. То есть, я думаю, что я в порядке», — ответила звезда.
Во время беседы звезда «Секса в большом городе» пошутила, что она «все время» думает о таких процедурах, как ботокс.
«Я спрашиваю людей, не слишком ли поздно начать. Люди говорят: «Ну, после процедуры ты не только выглядишь отдохнувшей, ты выглядишь как совершенно другой человек», — поделилась актриса.
Сара Джессика Паркер добавила, что никогда не прибегала к пластике и инъекциям, но понимает, почему женщины решаются на это.
«Я понимаю, почему женщины делают такой выбор. Слишком много внимания сегодня уделяется красивому старению. Я думаю, что люди должны делать то, что помогает им чувствовать себя лучше, выходя за дверь», — объяснила звезда.