Галич похвасталась своим стройным телом

Также звезда показала себя до похудения.

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Блогерша Ида Галич в феврале 2020 года впервые стала мамой. знаменитость подарила своему бывшему мужу Алану Басиеву сына Леона.

Ида не скрывала, что ей было тяжело принять свое тело после рождения малыша. Однако звезда взяла себя в руки и смогла похудеть больше, чем на 25 килограммов.

В личном блоге Галич показала себя сразу после родов. А также блогерша поделилась видео, где она уже пришла в форму.