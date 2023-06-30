Балерина Анастасия Волочкова ответила на вопросы о своей личной жизни. Это произошло в разговоре с с изданием ZHARA MAG.

В блиц-опросе Анастасию Волочкову спросили, уводила ли она когда-нибудь парня у подруги. По словам балерины, она не поступала так, потому что возлюбленных отбивали у нее. Однако Волочкова уточнила, что никогда не придавала этому значения.

В беседе с изданием балерина также подчеркнула, что никогда не врала СМИ о своей личной жизни.

«Никогда в жизни, потому что моя личная жизнь ярка», — рассказала Волочкова.

Балерина известна большим количеством бурных романов.