"Уводили парней": балерина Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни
Балерина Анастасия Волочкова ответила на вопросы о своей личной жизни. Это произошло в разговоре с с изданием ZHARA MAG.
В блиц-опросе Анастасию Волочкову спросили, уводила ли она когда-нибудь парня у подруги. По словам балерины, она не поступала так, потому что возлюбленных отбивали у нее. Однако Волочкова уточнила, что никогда не придавала этому значения.
В беседе с изданием балерина также подчеркнула, что никогда не врала СМИ о своей личной жизни.
«Никогда в жизни, потому что моя личная жизнь ярка», — рассказала Волочкова.
Балерина известна большим количеством бурных романов.
Ранее "Рамблер" писал о браке Анастасии Волочковой с ее экс-супругом.
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