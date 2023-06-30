Турецкая актриса Ханде Эрчел опубликовала фото в купальнике
Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел опубликовала новые фотографии из отпуска в Портофино. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Актриса Ханде Эрчел уже несколько дней наслаждается отпуском в Италии. Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» регулярно публикует фотографии в вечерних нарядах. Однако на этот раз она поделилась редким снимком в купальнике. Перед камерой она позировала в крошечном бикини с принтом. Образ дополнили узкие солнцезащитные очки и сет подвесок.
Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином. Летом 2022 года стало известно, что Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в российском проекте. В свою очередь Ханде Эрчел пробует свои силы в США — в скором времени с ней выйдет сериал «Два незнакомца», а также фильм «Пьянящая любовь».