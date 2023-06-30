Ханде Эрчел опубликовала фото в купальнике

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел опубликовала новые фотографии из отпуска в Портофино. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Актриса Ханде Эрчел уже несколько дней наслаждается отпуском в Италии. Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» регулярно публикует фотографии в вечерних нарядах. Однако на этот раз она поделилась редким снимком в купальнике. Перед камерой она позировала в крошечном бикини с принтом. Образ дополнили узкие солнцезащитные очки и сет подвесок.