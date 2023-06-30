Гвинет Пэлтроу опубликовала пляжное фото с мужем

Актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала пляжную фотографию с мужем, продюсером Брэдом Фэлчаком. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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50-летняя Гвинет Пэлтроу выложила в социальных сетях кадр с отдыха в Италии. Актриса позировала, лежа на шезлонге без верха от купальника. Она загорала топлес, а рядом с ней солнечные ванны принимал ее 52-летний муж Брэд Фэлчак.

Поклонники Пэлтроу восхитились ее естественной красотой.

«Красивая и настоящая», «Шикарная», «Выглядите, действительно, замечательно», — писали они в комментариях под постом.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак вместе с 2014 года. В сентябре 2018 года актриса и продюсер сыграли свадьбу.