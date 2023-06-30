50-летняя актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала пляжное фото с мужем
Актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала пляжную фотографию с мужем, продюсером Брэдом Фэлчаком. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
50-летняя Гвинет Пэлтроу выложила в социальных сетях кадр с отдыха в Италии. Актриса позировала, лежа на шезлонге без верха от купальника. Она загорала топлес, а рядом с ней солнечные ванны принимал ее 52-летний муж Брэд Фэлчак.
Поклонники Пэлтроу восхитились ее естественной красотой.
«Красивая и настоящая», «Шикарная», «Выглядите, действительно, замечательно», — писали они в комментариях под постом.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак вместе с 2014 года. В сентябре 2018 года актриса и продюсер сыграли свадьбу.
У актрисы есть двое детей от первого брака: 19-летняя Эппл Элисон и 17-летний Мозес Брюс Энтони. С их отцом, музыкантом Крисом Мартином, она рассталась в 2014 году после десяти лет брака.