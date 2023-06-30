Темникова рассказала, за что ее родителей вызывали в школу

Певица Елена Темникова рассказала в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG о своих школьных годах.

По словам Темниковой, ее родителей вызывали в школу из-за того, что она носила короткую юбку. Артистка отметила, что несколько раз прогуливала уроки.

«Очень мало (прогуливала). Я всегда любила учиться и люблю до сих пор», — поделилась артистка.

Темникова не помнит, выдирала ли она из дневника страницы с плохими оценками. Она призналась, что точно подтирала негативные отметки бритвой.

Темникова также рассказала, какие отмазки придумывала для учителей, чтобы не ходить на контрольные.

«Я всегда говорила: «Вы знаете, учительница, сегодня вечером в актовом зале для вас концерт. Я там выступаю. И сейчас я не могу писать контрольную, мне нужно идти порепетировать», — вспомнила певица.