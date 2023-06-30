Гагарина раскрыла детали подготовки к новому грандиозному шоу

Полина Гагарина выступит со своим грандиозным шоу "Навсегда" на арене спортивного комплекса "Лужники" 29 июня 2024 года, сообщила певица на своей пресс-конференции.

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Артистка даст концерт под открытым небом на стадионе, который вмещает 80 тысяч зрителей. Название шоу "Навсегда" олицетворяет вечность узнаваемого сценического образа и тембра Полины Гагариной, объяснили организаторы. В программе – выступления как полюбившиеся хиты, так и совершенно новые песни.

На пресс-конференции Полина Гагарина рассказала, что в ближайшее время она собирается уйти в полуторамесячный отпуск. После него артистка продолжит упорно готовиться к большому выступлению. Также певица призналась, что очень хочет, чтобы в важный для нее день на сцене были ее дети.