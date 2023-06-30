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Шакиру признали самой красивой латиноамериканской знаменитостью 2023 года

Колумбийская певица Шакира возглавила обновленный латиноамериканский рейтинг «Пятьдесят самых красивых знаменитостей» по версии издания People en Español.

Шакиру признали самой красивой латиноамериканской знаменитостью
© Inc-News

В честь такого события власти колумбийского города Барранкилья, где родилась исполнительница, анонсировали установку шестиметровой бронзовой статуи в честь своей именитой землячки.

Помимо Шакиры в топ-10 рейтинга попали неувядающая Дженнифер Лопес, нынешняя супруга ее бывшего мужа Марка Энтони – Надя Феррейра, Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек», актер Педро Паскаль, певица Karol G, звезда аргентинского футбола Лионель Месси на пару с женой Антонеллой Рокуццо и рэп-музыкант Bad Bunny.

Большинство вышеперечисленных знаменитостей уже давно не живут на родине. Тем не менее, рейтинг составлялся с учетом их корней.