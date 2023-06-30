Шакиру признали самой красивой латиноамериканской знаменитостью

Колумбийская певица Шакира возглавила обновленный латиноамериканский рейтинг «Пятьдесят самых красивых знаменитостей» по версии издания People en Español.

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В честь такого события власти колумбийского города Барранкилья, где родилась исполнительница, анонсировали установку шестиметровой бронзовой статуи в честь своей именитой землячки.

Помимо Шакиры в топ-10 рейтинга попали неувядающая Дженнифер Лопес, нынешняя супруга ее бывшего мужа Марка Энтони – Надя Феррейра, Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек», актер Педро Паскаль, певица Karol G, звезда аргентинского футбола Лионель Месси на пару с женой Антонеллой Рокуццо и рэп-музыкант Bad Bunny.