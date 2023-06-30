Ева Лонгория появилась на публике с мужем-бизнесменом

Актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», совершила редкий выход в свет с мужем, бизнесменом Хосе Бастоном. Об этом сообщает Daily Mail.

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48-летняя Ева Лонгория посетила празднование пятнадцатилетия продюсерской компании Bambú Producciones в Мадриде. Актриса появилась на публике в обтягивающем бежевом платье-халтер с разрезами, под которое не стала надевать бюстгальтер. Образ дополнили лодочки на каблуке и сумка в тон.

Компанию ей составил ее 55-летний муж Хосе Бастон, владелец крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке «Televisa». Он был одет в черный смокинг, брюки и лаковые туфли.