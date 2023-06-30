Певица Бейонсе поделилась редким снимком с Jay-Z на свидании в Париже
Американская певица Бейонсе и рэпер Jay-Z устроили романтическое свидание в Париже. Снимками она поделилась в социальных сетях.
На новых фотографиях Бейонсе показала, как прошла их поездка во Франции. Певица вместе с рэпером Jay-Z отправилась на показ бренда Louis Vuitton, а также сняла несколько кадров в отеле и на свиданиях. На последнем снимке она вместе с мужем позировала на балконе с видом на Париж. Певица надела спортивный костюм и стояла босиком.
В феврале 2023 года Бейонсе стала рекордсменкой по числу «Грэмми». Исполнительница победила сразу в четырех номинациях: «Лучший танцевальный/электронный альбом» («Renaissance»), «Лучшая песня в стиле R&B» («Cuff It»), «Лучшая танцевальная запись» («Break My Soul») и «Лучшее традиционное R&B-исполнение» («Plastic Off The Sofa»). Таким образом, она стала обладательницей наибольшего числа «Грэмми» в истории — в ее коллекции 32 статуэтки, что на одну больше, чем у предыдущего рекордсмена, дирижера Георга Шолти.