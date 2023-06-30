Бейонсе поделилась редким снимком с Jay-Z на свидании в Париже

Американская певица Бейонсе и рэпер Jay-Z устроили романтическое свидание в Париже. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© Газета.Ru

На новых фотографиях Бейонсе показала, как прошла их поездка во Франции. Певица вместе с рэпером Jay-Z отправилась на показ бренда Louis Vuitton, а также сняла несколько кадров в отеле и на свиданиях. На последнем снимке она вместе с мужем позировала на балконе с видом на Париж. Певица надела спортивный костюм и стояла босиком.