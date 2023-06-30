Робби пришла на премьеру "Барби" в Сиднее в мини-платье с корсетом

Австралийская актриса Марго Робби посетила премьеру фильма «Барби» в Сиднее. Об этом сообщает Daily Mail.

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32-летняя Марго Робби появилась на публике в очередном образе в стиле barbiecore. На актрисе, исполнившей роль знаменитой куклы Барби в новом одноименном фильме, было блестящее розовое мини на тонких бретелях с корсетом. Это платье из винтажной коллекции Versace, которое в 1990-х носила супермодель Клаудия Шиффер.

Вместе с Марго Робби ромком представили режиссер Греты Гервиг, актрисы Америка Феррера и Исса Рэй.

По сюжету Барби (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Теперь ей и Кену (Райан Гослинг) предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.