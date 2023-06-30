Чеботарев рассказал, почему назвал сына необычным именем

«Помимо того, что она постоянно обнимает и целует нас, дочка очень внимательна. В свои 4 года она готова слушать, вести диалог, принимать чужую точку зрения и делиться своей. Даже если ей это неудобно, она согласна идти на уступки, потому что понимает, что таким образом сделает нам приятно. Иванна не эгоистка, с ней уже можно по-взрослому договориться», — рассказал артист.