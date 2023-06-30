Регина Тодоренко рассказала, что у нее общего с Филиппом Киркоровым

"Я думаю, что ему важно, как развиваются его дети, какими они растут, в какой атмосфере. Потому что он также как и я, или я также, как и он, постоянно таскаем с собой детей на съемки, чтобы быть рядышком. Ему важно, чтобы дети были вместе с ним, а детям от этого безопасно и комфортно", - заявила Тодоренко.