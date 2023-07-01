Сестра Гуфа рассказала, в каких отношениях рэпер с сыном

Сестра популярного российского рэп-исполнителя Гуфа - Ольга Долматова рассказала, что происходит в отношениях артиста с его сыном. Ее слова приводит издание Super.

По словам Ольги Долматовой, ее брат Алексей, известный под сценическим именем - Гуф, сейчас очень занят работой и уделяет меньше времени своим детям. Однако она уверена, что отец и сын в скором времени наладят свое общение.

Ольга Долматова отметила, что Сэму хотелось бы видеть папу рядом, но он сейчас вкладывает все свои усилия в будущее, в том числе и для своих детей.

Она также подчеркнула, что Гуф не отказывается от финансовых обязательств, с бывшей женой и мамой Сэма - Айзой - они договорились о сумме, которая для всех оказалась оптимальной.