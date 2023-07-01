Тодоренко оказалась в центре скандала из-за кормления грудью

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко вызвала бурную общественную дискуссию из-за кормления грудью. Она выложила в соцсетях снимок, как кормит грудью сына в гримерке. Пользователи соцсетей обвинили Тодоренко в чрезмерной откровенности.

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В кадре женщина в коротком топе. Ей накладывают макияж, параллельно она кормит сына. В подписи Тодоренко пояснила, что кадр сделан между съемками.

Пользователи усомнились в том, что такой момент нужно было публиковать в соцсетях. Спор перешел в широкую дискуссию о грудном вскармливании в общественных местах.

Тема материнства в соцсетях Тодоренко появляется довольно часто. Телеведущая не стала сидеть в декрете в привычном его понимании. Вскоре после родов она вернулась к съемкам и стала брать сына с собой. Периодически она сама попадала в объективы за кормлением.

Подписчики Тодоренко разделились на два лагеря. Одни говорят, что грудное вскармливание - это интимный момент, который не стоит публиковать на всю страну, другие, наоборот, хвалят Тодоренко, и подчеркивают, что для ребенка материнское молоко - такая же естественная еда, как для взрослого обед в кафе. Но если взрослые могут поесть в кафе открыто, то чем дети-то хуже.

Тодоренко активно поддерживают на женских форумах, а сама она не обращает внимания на критиков.