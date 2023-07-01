Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за кормления грудью
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко вызвала бурную общественную дискуссию из-за кормления грудью. Она выложила в соцсетях снимок, как кормит грудью сына в гримерке. Пользователи соцсетей обвинили Тодоренко в чрезмерной откровенности.
В кадре женщина в коротком топе. Ей накладывают макияж, параллельно она кормит сына. В подписи Тодоренко пояснила, что кадр сделан между съемками.
Пользователи усомнились в том, что такой момент нужно было публиковать в соцсетях. Спор перешел в широкую дискуссию о грудном вскармливании в общественных местах.
Тема материнства в соцсетях Тодоренко появляется довольно часто. Телеведущая не стала сидеть в декрете в привычном его понимании. Вскоре после родов она вернулась к съемкам и стала брать сына с собой. Периодически она сама попадала в объективы за кормлением.
Подписчики Тодоренко разделились на два лагеря. Одни говорят, что грудное вскармливание - это интимный момент, который не стоит публиковать на всю страну, другие, наоборот, хвалят Тодоренко, и подчеркивают, что для ребенка материнское молоко - такая же естественная еда, как для взрослого обед в кафе. Но если взрослые могут поесть в кафе открыто, то чем дети-то хуже.
Тодоренко активно поддерживают на женских форумах, а сама она не обращает внимания на критиков.
Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. В семье двое детей, старший сын появился на свет в 2018 году. Телеведущая рассказывала в многочисленных интервью, что Влад Топалов активно помогал ей во время беременности и готовился к отцовству. Правда, даже среди самых преданных поклонников Тодоренко многие тезисы телеведущей относительно родительства вызывают вопросы. Например, при рождении ее второго ребенка присутствовал старший сын, которому на тот момент было три года. Пользователи соцсетей до сих пор спорят о том, насколько это было уместно.