Пугачева вновь легла под нож хирурга

Российская певица Алла Пугачева сейчас не дает концерты и ведет размеренную семейную жизнь, однако за своей внешностью звезда следит так же тщательно, как раньше. Примадонна посещает концерты российских звезд в Израиле, и во время последнего ее выхода в свет поклонники заметили изменения во внешности звезды.

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У Пугачевой появились пухлые губы, и, по мнению пластических хирургов, это не филеры. Звезда сделала операцию, после которой губы кажутся более объемными. Процедура называется булхорн.

«У нее под носом виден рубец. Верхняя губа не просто увеличилась, а развернулась! Расстояние между губой и носом значительно уменьшилось. Однозначно был булхорн», – считает пластический хирург Мадина Байрамукова.

Точно неизвестно, какую именно операцию сделала Пугачева, однако все говорит именно об этой процедуре.