Фанаток королевской семьи обеспокоило отсутствие у принца Джорджа темных очков

Фотографии принца Уильяма и его сына, девятилетнего принца Джорджа, сделанные во время матча по крикету в субботу 1 июля вызвали обеспокоенность пользователей соцсетей. Об этом сообщает Express.

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Поклонники королевской семьи Великобритании заметили, что сыну принца Уильяма не хватает солнцезащитных очков, отчего он щурится на солнце.

«Принцу Джорджу нужны какие-нибудь солнцезащитные очки, он жмурит глаза, солнце слишком яркое», — написала в Twitter пользовательница по имени Линда.

Другая обитательница сети, Марианна, с ней согласилась:

«Им нужно купить принцу Джорджу солнцезащитные очки».

Еще один пользователь был точно такого же мнения:

«Принцу Джорджу нужно носить солнцезащитные очки, как это делает его папа».

Другой подписчик пошутил, что девятилетнему принцу нужно было попросить очки у отца, раз он забыл свои.