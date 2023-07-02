Фанаток королевской семьи обеспокоило отсутствие у принца Джорджа темных очков

Фанаток британской королевской семьи обеспокоило отсутствие у принца Джорджа темных очков
Фотографии принца Уильяма и его сына, девятилетнего принца Джорджа, сделанные во время матча по крикету в субботу 1 июля вызвали обеспокоенность пользователей соцсетей. Об этом сообщает Express.
Поклонники королевской семьи Великобритании заметили, что сыну принца Уильяма не хватает солнцезащитных очков, отчего он щурится на солнце.
«Принцу Джорджу нужны какие-нибудь солнцезащитные очки, он жмурит глаза, солнце слишком яркое», — написала в Twitter пользовательница по имени Линда.
Другая обитательница сети, Марианна, с ней согласилась:
«Им нужно купить принцу Джорджу солнцезащитные очки».
Еще один пользователь был точно такого же мнения:
«Принцу Джорджу нужно носить солнцезащитные очки, как это делает его папа».
Другой подписчик пошутил, что девятилетнему принцу нужно было попросить очки у отца, раз он забыл свои.
На матче по крикету 1 июля на стадионе Lord's Cricket Ground принц Джордж составил компанию своему отцу во время игры между сборными Англии и Австралии. За игрой наблюдали также премьер-министр Великобритании Риши Сунак и писатель Стивен Фрай.