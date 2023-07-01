Бибер рассказала, что стало причиной слухов о ее конфликте с Гомес

В новой интервью Bloomberg’s The Circuit Хейли Бибер высказалась на, пожалуй, самую животрепещущую тему и откровенно рассказала о своих отношениях с Селеной Гомес. По ее словам, их вражда полностью выдумана фанатами — а вот последствия у нее самые что ни на есть настоящие. И при этом очень и очень опасные. «Речь идет не о Хейли Бибер против Селены Гомес, — подчеркнула девушка. — А об опасных, искаженных нарративах, которые порождают гнусную и отвратительную ненависть».

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Звезды уже давно пытаются бороться с мифом о своем конфликте: они и в обнимку фотографировались, и друг на друга в социальных сетях подписались, и официальные заявления публиковали. Увы, фанатов это совершенно не убеждает и они продолжают делиться на «команду Селены» и «команду Хейли». «Я думаю, сейчас у меня есть возможность по-настоящему выступить за то, чтобы объединять людей и не мириться с тем разделением, которое это все вызвало, — продолжила Хейли. — Мне не нравится сама концепция "команда одного человека", "команда другого человека" — я хочу иметь возможность наводить мосты».

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«Я не хочу, чтобы глупая придуманная драма влияла на то, чем я занимаюсь и над чем работаю, — сказала модель, запустившая успешную линейку уходовой косметики Rhode. — Такие истории действительно ранят мои чувства и очень меня расстраивают». Ведущая Эмили Чанг поддержала девушку и добавила, что это ровно тот случай, когда женщин натравливают друг против друга из-за мужчины. Имелся в виду, очевидно, муж Хейли и экс-бойфренд Селены Джастин Бибер. «Из-за парня! Это ужасно! Ненавижу это! — эмоционально отреагировала модель. — С самого начала это ненавидела, а ведь тогда все дело было в простом недопонимании. Не знаю, сколько раз я должна повторить, но между нами нет какой-то проблемы или конфликта. А вот то, что люди до сих пор так ведут себя из-за мужчин, сильно разочаровывает. Но, к сожалению, таков мир, в котором мы живем».