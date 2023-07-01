Фанат Пинк на ее концерте бросил на сцену прах своей матери

На концерте 43-летней певицы Пинк в Лондоне произошел странный инцидент. Один из поклонников из танцпола бросил на сцену пакет с прахом. Этот момент был запечатлен на видео, которое стало вирусным в интернете.

На кадрах видно, как ошарашена случившимся была певица. Но в итоге она поставила пакет на переднюю часть сцены и продолжила выступление.

Однако, уже на следующем концерте, Пинк получила гораздо более приятный и необычный подарок от другого фаната. На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как она наклоняется к зрителям и возвращается обратно с целым колесом сыра в руке.