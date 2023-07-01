"Передайте Ай-Лили-ну-нане Ааай": Гуф обратился к бывшей жене

Рэпер Гуф считает, что его бывшая жена, блогер Айза-Лилуна Ай, не дает их общему сыну Сэму общаться с отцом. Об этом он написал в личном блоге в социальных сетях.

"Кому не сложно, передайте Ай-Лили-ну-нане Ааай, чтобы Сэм меня разблокировал. Настраивает против меня парня…", — написал исполнитель.

Гуф и Айза развелись 10 лет назад. Тем не менее они периодически выясняют отношения в публичном пространстве. Айза говорила, что Алексей жалуется нынешней жене на нее и наоборот, а также не умеет по-настоящему любить даже себя.