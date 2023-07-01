Бородина отругала поклонников за слабые знаки внимания

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отругала поклонника, который попросил ее «телефончик». Она назвала это трюком, который не достоин настоящего мужчины.

«Алексей, и все, кто в такой манере делает подкаты (особенно в Telegram). Вычисляя номер на машине и так далее...Мне такие смс не интересны и никогда такая мужская фигня не интересовала», — отметила Бородина.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась. В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.