Тодоренко рассказала, что схватки у нее начались на беговой дорожке

На днях телеведущая Регина Тодоренко поделилась воспоминаниями о своих вторых родах. Она рассказала, что вела активный образ жизни во время беременности и схватки у нее начались прямо на беговой дорожке. Напомним, что второго ребенка Тодоренко родила прошлым летом.

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В день родов приложение на смартфоне навязчиво отправляло ее в роддом, но вместо этого она решила поехать в спортзал. Тренировка была интенсивной и схватки начали прямо на беговой дорожке.