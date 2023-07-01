Авербух признался, что хотел бы завести еще детей

«Хочется жить как можно дольше, тем более у меня совсем маленький сын, ему 14 августа будет только два года. В общем-то, хотел бы еще детей. Хочется не просто, чтобы они появились, а дождаться хотя бы их 20-летия. Стараюсь, но тут уже на все воля божья», — сказал Авербух.