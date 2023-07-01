Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа
Американская актриса, обладательница премий «Золотой глобус» и BAFTA Мишель Пфайффер опубликовала фотографию без макияжа. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
65-летняя Мишель Пфайффер выложила в социальных сетях честное селфи. Она позировала в очках, футболке с гербом Колумбийского университета и вязаном кардигане. Актриса распустила волосы и не стала наносить макияж на лицо.
«Доброе утро», — подписала она.
Подписчики Мишель Пфайффер восхитились ее естественной красотой. «Красивая», «Абсолютно потрясающая», «Выглядишь чудесно», «Приятно смотреть на великую женщину», «Даже без макияжа ты самая красивая женщина на свете», — писали подписчики в комментариях под постом.