Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа

Американская актриса, обладательница премий «Золотой глобус» и BAFTA Мишель Пфайффер опубликовала фотографию без макияжа. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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65-летняя Мишель Пфайффер выложила в социальных сетях честное селфи. Она позировала в очках, футболке с гербом Колумбийского университета и вязаном кардигане. Актриса распустила волосы и не стала наносить макияж на лицо.

«Доброе утро», — подписала она.