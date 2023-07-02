Киркоров показал второго сына на показе Мартина

Филипп Киркоров в последнее время славится не только своей удивительной музыкой, но и инфоповодами о семье. То все разыскивают биологическую мать его детей, то сейчас появились подозрения, что Киркоров многодетный отец. Виной этим домыслам стал модный показ его сына Мартина Киркорова. В то время, когда дети давали интервью (Мартин и Алла-Виктория) рядом с ними встал еще третий ребенок.

© Popcake.tv

Все как положено! Темные кудрявые волосы, карие глаза, густые и длинные ресницы. Сходство на лицо. Общественность тут же предположила, что король эстрады Филипп Киркоров показал своего младшего сына. К сожалению, официального заявления об этом не было. Тогда появляется вопрос: кто этот мальчик?

«Спасибо Анике Керимовой, благодаря ей и удался этот инфоповод, собрать так всех вместе», — рассказывает Филипп Киркоров.