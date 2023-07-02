В матери годятся: звездные пары, в которых женщины старше мужчин

Когда эти дамочки были уже взрослыми, их будущие избранники только появились на свет. Однако это не помешало им построить отношения.

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Алла Пугачева и Максим Галкин

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Разница 27 лет

74-летняя Примадонна уже давно счастлива в браке с 47-летним шоуменом Максимом Галкиным. Супруги воспитывают 10-летних близнецов Елизавету и Гарри. Малышей выносила суррогатная мама. Галкин однажды признался, что его никогда не смущала такая большая разница в возрасте. «У меня, видимо, всегда на это были широкие взгляды. Я познакомился с Аллой сначала, потому что мне хотелось познакомиться с Пугачевой. Потом я узнал Аллу, я в нее влюбился. Конечно, наверное, есть какие-то другие версии у людей. Но что нам до их версий?», — рассказывал артист.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Разница 16 лет

Лера и Игорь познакомились в 2012 году в ресторане во время отдыха за границей. Сначала у них случился курортный роман, который перерос в настоящую семью. Уже через год после знакомства возлюбленные сыграли свадьбу. В 2018 году телеведущая родила Макарову дочь Марию. Лера признается, что несмотря большую разницу в возрасте, нашла в Игоре все, что так давно искала: силу и надежность. «Возникает ощущение надежного тыла, крепкого мужского плеча, рядом с которым можно расслабиться. Никакой шоу-бизнес не идет ни в какое сравнение с нормальным женским счастьем», – отметила Кудрявцева.

Надежда Бабкина и Евгений Гор

Разница 30 лет

Изначально между Бабкиной и Гором были исключительно деловые отношения. Позже отношения перешли на новый уровень и они не скрывали свой роман. Евгений был начинающим музыкантом и снимал квартиру, Надежда Георгиевна — уже состоявшаяся артистка с собственным жильем в столице. Конечно, она помогала своему возлюбленному с продвижением. В конце концов, мужчина стал бизнесменом. Нередко возникают слухи о расставании пары, но певица всегда их опровергает.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев

Разница 19 лет

Совсем недавно певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена и бывшего теннисиста Валерия Руднева. Мужчина младше своей избранницы на 19 лет. Ради возлюбленного она даже нарушила свои принципы. Женщина никогда не брала фамилии своих мужей. Но тут Валерий предложил женщине стать Рудневой и она согласилась. Кроме того, Буланова не отрицает, что вскоре может подарить новоиспеченному мужу ребёнка. Певица мечтает о дочке.

Хайди Клум и Том Каулитц

Разница 16 лет