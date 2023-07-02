Боня озвучила сумму за пластическую операцию: как стоимость «однушки»

Популярная телеведущая собирается сделать «лисьи глазки» как у Беллы Хадид.

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Хотя Виктория Боня активно продает собственные курсы по фейс-фитнесу, однако не скрывает, что прибегает к услугам пластических хирургов. Не так давно она «подтянула» овал лица, а теперь решила сделать «лисьи глазки» как у Беллы Хадид. Для этого она нашла того самого пластического хирурга, который делал операцию самой Хадид и согласился прооперировать и нашу Вику.

У себя в социальных сетях Боня озвучила сумму, которую она собирается выложить за свои «лисьи глазки». И цена, надо сказать, поразила буквально всех поклонников. Мало того, что проживание в клинике стоит 2800 долларов в сутки, а всего там надо провести пять дней. Так что и сама операция стоит столько, что можно купить себе однокомнатную квартиру где-нибудь в Подмосковье.

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«Сначала я испугалась это цены… Потом все взвесила и приняла решение», — объяснила сама Вика.