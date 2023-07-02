Анну Семенович раскритиковали за фото в купальнике

Певица Анна Семенович призвала женщин любить себя в любом виде и весе, однако напросилась на негативные комментарии. Ведь сама далеко не всегда следует этому лозунгу.

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Певица Анна Семенович не скрывает, что много лет борется с лишним весом — спортивное прошлое дает о себе знать. Артистка то и дело садится на жесткие диеты, однако нельзя сказать, что это работает, так как вес возвращается. А Анне, чтобы выглядеть привлекательно на фото, приходится прибегать в ретуши.

Звезда разработала линейку белья и купальников для женщин с нестандартными формами — Семенович признавалась, что даже прошла операцию по уменьшению груди и ей сложно справляться с большим размером, и сама рекламирует изделия.

Но реклама изделий проходит обработку в графическом редакторе. На недавних снимках, которые Анна сделала на Мальдивах, у нее даже пропал пупок, так «отфотошплены» были фото. Семенович пыталась за них оправдаться, но получилось не очень удачно. Последние снимки тоже отнесли не к неудачам. Певица призвала женщин любить себя, вне зависимости от веса и морщин на лице. А еще не бояться, ведь она сама то худеет, то набирает. Звезда считает, что внутреннее состояние женщины не зависит от килограммов и количества гиалуроновой кислоты в коже.

Однако далеко не все подписчики оценили такой призыв, припомнив Анне фотографии с откровенной ретушью и лицо, в котором точно есть филлеры. Не обошлось и без упоминания мороженого, о котором звезда недавно рассказывала — на отдыхе она съела сразу несколько штук. Поклонники попросили Семенович подать реальный пример любви к себе, ведь пример — всегда лучший аргумент.