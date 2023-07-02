79-летний Мик Джаггер помолвлен с девушкой на 43 года моложе: кто она

79-летний легендарный рок-музыкант Мик Джаггер сделал предложение своей возлюбленной — 36-летней экс-балерине Мелани Хэмрик . К такому выводу пришли журналисты еще в ноябре прошлого года, когда впервые увидели на безымянном пальце бывшей танцовщицы, а ныне писательницы сверкающее кольцо. Но тогда она только посмеялась над слухами и назвала украшение подарком-обещанием — наподобие тех, что «дарят друг другу возбужденные тинейджеры». Зато теперь, похоже, парочка перестала скрывать очевидное: инсайдеры The Mirror подтвердили, что Мелани сказала Мику да и уже вовсю рассказывает о своем новом статусе подругам по балетному станку.

В общем-то, предложение было только делом времени, ведь Мик и Мелани состоят в отношениях уже 9 лет. Вместе они воспитывают 6-летнего сына Деверо. Кстати, для рокера это будет всего третий брак — достаточно скромно для его статуса. Зато на поприще отцовства он преуспел куда больше: всего у сэра Мика 8 детей от разных женщин, а старшей дочери легенды 52 года. Но мы уверены, что и на этом солист The Rolling Stones не остановится и уже совсем скоро присоединится к тренду, который запустили Аль Пачино и Роберт Де Ниро.