7 привычек знаменитостей, которые вас удивят

Пока одни знаменитости уплетают тарантулов, другие пробуют экзотические косметические средства. Чем бы звезда ни тешилась, лишь бы это не вредило здоровью!

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Мэрайя Кэри

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В одном из интервью суперзвезда призналась, что спит по 15 часов в день. И что тут удивительного, спросите вы. Дело в том, что будуар звезды фактически представляет из себя парную. Журналистов туда певица так и не пустила, но детально описала необычную комнату: «У меня буквально 20 увлажнителей воздуха вокруг кровати. По сути, это все равно что спать в парилке. Кровать застелена махровой тканью, потолок наклонный, чтобы вода не капала мне на голову и стекала на бок, а телевизор — за стеклом». Привычка спать в столь специфических условиях появилась не случайно: Мэрайя верит, что влажный микроклимат по ночам помогает ей сберечь уникальный голос.

Анджелина Джоли

Одна из самых высокооплачиваемых актрис мира не скрывает, что лакомится насекомыми. Не пугают исполнительницу роли Лары Крофт даже тарантулы и скорпионы. Анджелина прекрасно их готовит сама и с детства приучает своих близнецов Нокс и Вивьен к белковому блюду. Однажды на утреннем шоу звезда призналась, что попробовала насекомых во время своей первой поездки в Камбоджу. «Сверчки, вы начинаете со сверчков, — объяснила Джоли. — Сверчки и пиво, а потом вы как бы переходите к тарантулам». Она также добавила, что ее дети легко могут «съесть пакетик сверчков, как пакетик чипсов».

Гарри Стайлс

Похоже, что свежестью кожи лица сердцеед из One Direction обязан овечьей плаценте. Голливудский дерматолог поведала журналу Grazia, что знаменитый пациент приходит к ней на 90-минутную процедуру каждые шесть недель. Удовольствие недешевое — цена порядка 35 тысяч рублей, однако с гонорарами Гарри Стайлса это наверняка не проблема. Маски с плацентой овцы, как сообщается, помогают изможденному артисту восстановиться после долгих разъездов. К слову, сам Гарри комментариев на эту тему не давал.

Виктория Бекхэм

Специфическую привычку модельера случайно обнародовал Дэвид Бекхэм на записи подкаста. По словам звезды футбола, его жена каждый день в течение 25 лет ест одно и то же блюдо, а исключение она якобы сделала лишь раз, когда была беременна и решила отведать стряпню заботливого мужа. Хит рациона Виктории довольно прост: это рыба на гриле с овощами на пару. К блюдам с маслом и соусами, которые спокойно ест Дэвид, она даже не притронется, но порой может себя побаловать зерновым хлебом с солью.

Том Круз

«Недавно он начал экспериментировать со средством для лица с соловьиным пометом по рекомендации приятеля из Голливуда, и результаты были фантастическими», — приводит слова инсайдера издание Now. Средство представляет собой смесь экскрементов соловьев, собранных в Японии, воды и рисовых отрубей — такая вот натуральная маска для лица. Говорят, Том не жалует пластику и инъекции, так что остается испытывать экологичные новинки самому, из чего бы они ни состояли.

Кэмерон Диаз

Звезда «Ангелов Чарли» уже больше 20 лет не пользуется дезодорантами. «Это действительно вредит. От тебя воняет, потому что ты пользуешься антиперспирантом. Он удерживает всю вонь внутри». По мнению звезды, чтобы избежать проблем с неприятным запахом, достаточно постричь волосы под мышками. Что ж, такой уверенности в себе можно только позавидовать.

Деми Мур