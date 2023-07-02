"Шрам на роже": Инин рассказал, какие женщины ему нравятся

Писатель и драматург Аркадий Инин считает, что женщины с неидеальной внешностью привлекательнее моделей. Об этом пишет StarHit.

"Шрам на роже, шрам на роже — для мужчин всегда дороже", — сказал Инин.

Он считает, что женщина должна быть несовершенна, иметь "изъянчик".

С супругой Инной драматург прожил 61 год. Ее смерть стала для него неожиданностью. Из-за тромбоэмболии женщина упала прямо во время беседы с сыном.