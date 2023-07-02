Подписчики неоднозначно отреагировали на новое видео Регины Тодоренко о трудностях материнства: «Какая она кринжовая»
33-летняя телеведущая регулярно рассказывает в соцсетях о радостях и тяготах материнства — причем зачастую в нестандартном ключе. Недавно, например, она призналась, что рожала обоих сыновей под гипнозом. А на этот раз Регина опубликовала шуточное (ну и немного рекламное, что уж там) видео про детскую сепарацию, которое молниеносно разлетелось по тематическим Telegram-каналам. Юзеры реагируют на пост неоднозначно: по мнению некоторых, ведущая чересчур заигралась с этой ролью.
«Начала бесить», — пишет первый фолловер.
«Какая она кринжовая со своими темами детей и свадьбы», — комментирует второй.
«Что случилось с Региной? Раньше была красотка в "Орел и решка"», — спрашивает третий.
«В конце должна быть реклама крема для пяток», — проницательно отмечает четвертый.
«Блин, Регина, ну столько проектов, столько опыта — и невозможно сыграть нормально слезы?» — вставляет пять копеек пятый.
Впрочем, среди подписчиков нашлись и те, кто понял юмор и разделил переживания телеведущей.
«Мама нужна всегда, но меняются отношения и количество мамы в жизни ребенка. Если у женщины есть другие интересы (личная жизнь, работа, хобби), то сепарация с ребенком не будет так болезненна, а будет даже желанна и закономерна», — отмечает одна из подписчиц.
«Даже не знаю! Когда "Я сам", а когда "Мам, я с тобой сегодня посплю"», — пишет другая.
«Держись, Регина, второй сынок пока еще в тебе нуждается», — добавляет третья.
Да и мы тоже нуждаемся: в конце концов, ну кто еще расскажет нам про свои оргазмические роды? Или покажет, как дышит маткой, чтобы как следует подготовиться к появлению на свет третьего отпрыска?