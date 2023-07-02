Подписчики неоднозначно отреагировали на новое видео Регины Тодоренко

33-летняя телеведущая регулярно рассказывает в соцсетях о радостях и тяготах материнства — причем зачастую в нестандартном ключе. Недавно, например, она призналась, что рожала обоих сыновей под гипнозом. А на этот раз Регина опубликовала шуточное (ну и немного рекламное, что уж там) видео про детскую сепарацию, которое молниеносно разлетелось по тематическим Telegram-каналам. Юзеры реагируют на пост неоднозначно: по мнению некоторых, ведущая чересчур заигралась с этой ролью.