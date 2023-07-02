Настоящий беби-бум: кто из российских звезд обзавелся потомством в этом году
В российском шоубизнесе — настоящий беби-бум! На днях актриса Анна Старшенбаум порадовала подписчиков в соцсетях: скоро она станет мамой. Счастливый отец малыша — велосипедист и сноубордист Даниил Наумов. «Вечерняя Москва» узнала, кто еще из звезд обзавелся потомством в этом году.
— В связи с моим новым положением, а положение у меня очень интересное, я переехала за город, потому что очень остро реагирую на людей сейчас, у меня обостренное восприятие всего. А здесь, за городом, так хорошо, тихо, спокойно, — призналась Анна Старшенбаум.
Вот-вот, в июле, родителями станут 38-летняя экс-солистка группы «Тату» Лена Катина и ее муж бизнесмен Дмитрий Спиридонов — предположительно в июле на свет появится их сын.
У актера Павла Прилучного и 27-летней Зепюр Брутян в конце апреля родился сын Микаэль.
И 42-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева в апреле «сходила за третьим» — сыном Александром.
А в конце марта родила первенца 35-летняя солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова — сына назвали Львом.
Тоже в марте стала мамой второй раз актриса Равшана Куркова — родила дочь. Отец детей Курковой — бизнесмен Сергей Амарян.
Также в этом году пополнение случилось у 45-летней экс-солистки «Блестящих» Ольги Орловой: в феврале появилась на свет ее дочь Анна.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий Конов, врач-терапевт частной клиники:
— В 2005 году «звездные роды» стоили 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей по нынешним временам). Сейчас порядок цен более гибкий — от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В самый дорогой «пакет» входит размещение в отдельной палате, сопровождение двух профессоров и двух акушерок, которые круглосуточно наблюдают пациентку.