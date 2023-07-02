Настоящий беби-бум: кто из российских звезд обзавелся потомством в этом году

— В связи с моим новым положением, а положение у меня очень интересное, я переехала за город, потому что очень остро реагирую на людей сейчас, у меня обостренное восприятие всего. А здесь, за городом, так хорошо, тихо, спокойно, — призналась Анна Старшенбаум.