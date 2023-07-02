Телеведущий Николай Дроздов сломал семь ребер в начале года, когда неудачно упал. Его быстро выписали из больницы, но восстановиться оказалось непросто, пишет "Московский комсомолец" .

По словам Дроздова, одно из ребер пробило ему легкое, из-за чего там появились воздух и вода. Воспаление было таким обширным, что до сих пор не исчезло окончательно. Ведущий продолжает ходить с катетером.