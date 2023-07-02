"Не могу полноценно дышать": телеведущий Николай Дроздов рассказал о своем состоянии
Телеведущий Николай Дроздов сломал семь ребер в начале года, когда неудачно упал. Его быстро выписали из больницы, но восстановиться оказалось непросто, пишет "Московский комсомолец".
По словам Дроздова, одно из ребер пробило ему легкое, из-за чего там появились воздух и вода. Воспаление было таким обширным, что до сих пор не исчезло окончательно. Ведущий продолжает ходить с катетером.
Телеведущему тяжело дышать и говорить. А чтобы понять слова других людей, приходится долго вслушиваться.
"Я не могу и полноценно дышать. Как говорят, дышать полной грудью у меня не получается", — говорит Дроздов.
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