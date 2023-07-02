Как выглядит и чем живет модель со сросшимися бровями и полумиллионом подписчиков

26-летняя София Хаджипантели — настоящая сенсация социальных сетей. Сегодня модель может похвастаться 500 000 подписчиков в Инстаграме* и собственным онлайн-движением с хэштегом #UnibrowMovement, которое объединяет девушек (и не только) с пышными сросшимися бровями. Да и в офлайне у нее все в полном порядке: американка с греческо-киприотскими корнями работает с такими знаменитыми модными домами, как Jean Paul Gaultier и Valentino, и выходит на красную дорожку Каннского фестиваля вместе с Леонардо ДиКаприо, Ириной Шейк и другими суперзвездами.

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Но, конечно, столь безоблачной ее жизнь была далеко не всегда: как признается сама девушка, ее беспощадно буллили в детстве.

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«Мне потребовались годы, чтобы принять в себе то, что я ненавидела раньше. И даже сейчас у меня все еще бывают дни, когда мне не нравится то, что я вижу в зеркале», — рассказала София в беседе с Daily Star.

Что же касается ее новоприобретенной популярности, София настаивает: у нее нет цели привлечь внимание или шокировать своей внешностью. Девушке просто искренне нравится, как выглядит ее монобровь. Чего, увы, нельзя сказать о некоторых из ее подписчиков. «Каждый божий день я получаю сообщения, полные ненависти», — говорит модель. И добавляет, что после того буллинга, который ей пришлось пережить в школе, комментарии онлайн-хейтеров ее уже не ранят.

«Думаю, этих троллей беспокоит то, что я честно показываю свое лицо. Они так никогда бы не смогли, потому что приучены только к одному типу красоты, — рассуждает модель. — Хейтеры столько раз предлагали мне исчезнуть или умереть, что я уже сбилась со счета. Это просто грустно».

Тем не менее София считает, что ее пример поможет искоренить это неприятие:

«Надеюсь, будущие поколения уже не будут получать в свой адрес такую резкую критику, как я сейчас, потому что монобровь станет более распространенным явлением».

Что ж, глядя на эту красивую, успешную и очень смелую девушку, мы в этом даже не сомневаемся. И конечно, горячо поддерживаем ее предложение полюбить себя такими, какие есть. Особенно после бесконечных новостей о жертвах различных манипуляций с внешностью, которые идут на смертельные риски в погоне за стереотипной красотой и чужим одобрением.