Ольгу Бузову сравнили с Дженнифер Лопес

Ольга Бузова регулярно экспериментирует с образом, ведь ее статус и сфера деятельности это предполагает. При этом один из недавних образов взбудоражил фанатов, телеведущую даже сравнили с Дженнифер Лопес.

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Каждый час в жизни Ольги Бузовой расписан и найти немного свободного времени бывает порой очень сложно. Однако каким-то чудом знаменитость не только сохраняет интерес к своей персоне в социальных сетях на протяжении многих лет, но и подогревает его разными способами. При этом звезда уже признавалась, что устала от популярности и не против отдохнуть, но работа и карьера ей очень важны.

Чтобы оставаться востребованной звездой, Бузова тщательно следит за собой и экспериментирует с образами. На днях она опубликовала целую серию фотографий в купальнике. Ничего удивительного, ведь Ольга снималась и в откровенных нарядах, но это купальный костюм не открыл больше, чем следует такой одежде. А вот прическа в сочетании с аксессуарами сделали телеведущую не похожей на себя. Также многие отметили, что размер груди знаменитости несколько подрос, возможно, удачный фасон купальника?

Фанаты остались в восторге: яркий цвет слитного купальника не отвлекает на себя внимание, все оно приковано к невероятным кудрям и общей схожести Бузовой с Дженнифер Лопес. Публика уверена, что такой стиль Ольге очень идет — с одной стороны дерзко и ярко, с другой же остается место для фантазии.