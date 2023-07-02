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Актриса Анна Банщикова назвала первого мужа Леонидова "самым видным парнем на деревне"

Актриса Анна Банщикова вспомнила в YouTube-интервью Светланы Бондарчук о том, как начался ее роман с певцом Максимом Леонидовым. По словам звезды «Ищейки», они познакомились на «дикой» программе петербургского телевидения, однако стали тесно стали общаться позже.

Актриса Банщикова назвала первого мужа Леонидова "самым видным парнем на деревне"
© Газета.Ru

«Я была тогда еще совсем юной, а он — уже звездой. Мы увиделись [на программе] и стали ржать, что пришли на нее. Изначально на меня обратил внимание его директор Саша Зальцман и сказал, что я похожа на Одри Хепберн. Мы обменялись телефонами», — рассказала Банщикова.

Актриса добавила, что потом ее пригласили в ресторан — отмечать старый Новый год. Там выступал участник группы «Секрет» Максим Леонидов:

«Ну и все... Помню, как иду по Невскому проспекту, и мне на пейджер приходит сообщение: «Я тебя люблю и вообще не могу без тебя». После этого все закрутилось».

Музыкант Максим Леонидов стал первый мужем Анны Банщиковой, они были вместе семь лет. Артист признавался, что свою знаменитую песню «Девочка-видение» посвятил именно бывшей супруге. С 2007 года актриса замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым, супруги воспитывают троих детей: Михаила, Александра и Марию.

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