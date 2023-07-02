Актриса Банщикова назвала первого мужа Леонидова "самым видным парнем на деревне"

«Я была тогда еще совсем юной, а он — уже звездой. Мы увиделись [на программе] и стали ржать, что пришли на нее. Изначально на меня обратил внимание его директор Саша Зальцман и сказал, что я похожа на Одри Хепберн. Мы обменялись телефонами», — рассказала Банщикова.