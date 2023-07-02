Актриса Банщикова назвала первого мужа Леонидова "самым видным парнем на деревне"

Актриса Анна Банщикова назвала первого мужа Леонидова "самым видным парнем на деревне"
Актриса Анна Банщикова вспомнила в YouTube-интервью Светланы Бондарчук о том, как начался ее роман с певцом Максимом Леонидовым. По словам звезды «Ищейки», они познакомились на «дикой» программе петербургского телевидения, однако стали тесно стали общаться позже.
«Я была тогда еще совсем юной, а он — уже звездой. Мы увиделись [на программе] и стали ржать, что пришли на нее. Изначально на меня обратил внимание его директор Саша Зальцман и сказал, что я похожа на Одри Хепберн. Мы обменялись телефонами», — рассказала Банщикова.
Актриса добавила, что потом ее пригласили в ресторан — отмечать старый Новый год. Там выступал участник группы «Секрет» Максим Леонидов:
«Ну и все... Помню, как иду по Невскому проспекту, и мне на пейджер приходит сообщение: «Я тебя люблю и вообще не могу без тебя». После этого все закрутилось».
Музыкант Максим Леонидов стал первый мужем Анны Банщиковой, они были вместе семь лет. Артист признавался, что свою знаменитую песню «Девочка-видение» посвятил именно бывшей супруге. С 2007 года актриса замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым, супруги воспитывают троих детей: Михаила, Александра и Марию.