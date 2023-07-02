Иван Янковский опубликовал трогательное фото с подросшим сыном

Звезда фильма «Текст» и сериалов «Топи» и «Фишер» редко радует поклонников семейными фотографиями — все больше афишами новых проектов и селфи с коллегами по съемочной площадке. Однако на днях Иван сделал исключение из правила. Повод для этого был вполне убедительный: его сыну Олегу от актрисы Дианы Пожарской исполнилось 2 года.

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Сначала актер репостнул публикацию своей супруги с фотографией счастливой семьи в полном составе и лаконичной подписью «Счастливы и благодарны». Надо сказать, с тех пор как мы увидели мальчика в первый раз, он заметно подрос и превратился в симпатичного тоддлера.