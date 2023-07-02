Иван Янковский опубликовал трогательное фото с подросшим сыном
Звезда фильма «Текст» и сериалов «Топи» и «Фишер» редко радует поклонников семейными фотографиями — все больше афишами новых проектов и селфи с коллегами по съемочной площадке. Однако на днях Иван сделал исключение из правила. Повод для этого был вполне убедительный: его сыну Олегу от актрисы Дианы Пожарской исполнилось 2 года.
Сначала актер репостнул публикацию своей супруги с фотографией счастливой семьи в полном составе и лаконичной подписью «Счастливы и благодарны». Надо сказать, с тех пор как мы увидели мальчика в первый раз, он заметно подрос и превратился в симпатичного тоддлера.
А следом за праздничным «официальным портретом» Иван опубликовал в сторис расслабленный снимок из отпуска (локацию актер не отметил, но судя по пальмам, ценный кадр снят за пределами Москвы). На цветном фото сходство отца и сына становится еще заметнее. Впрочем, мы уверены, что оно не только внешнее и талантов у мальчишки тоже пропасть. Что ж, поздравляем Олега с двухлетием и надеемся, что новые фотографии парня будут появляться в соцсетях родителей чаще, чем раз в 8 месяцев.