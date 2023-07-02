Как Пугачева испортила карьеру Орбакайте

Всем давно известно, что российская Примадонна Алла Пугачева закрывала дорогу многим артистам в шоу-бизнесе. Во время популярности Пугачевой на сцене появлялись лишь те музыканты, которых хотела видеть сама певицы. Остальные, даже несмотря на хорошую музыку, оставались незамеченные. К сожалению, подобная участь коснулась не только коллег по сцене, но и родную дочь певицы. Как известно, Кристина Орбакайте всю жизнь мечтала работать в кино. К слову, у нее есть даже пара успешных ролей. Однако, волевой нрав и сильный характер матери поставили точку в актерской карьере Орбакайте.