Сломала жизнь! Как Пугачева испортила карьеру Орбакайте
Всем давно известно, что российская Примадонна Алла Пугачева закрывала дорогу многим артистам в шоу-бизнесе. Во время популярности Пугачевой на сцене появлялись лишь те музыканты, которых хотела видеть сама певицы. Остальные, даже несмотря на хорошую музыку, оставались незамеченные. К сожалению, подобная участь коснулась не только коллег по сцене, но и родную дочь певицы. Как известно, Кристина Орбакайте всю жизнь мечтала работать в кино. К слову, у нее есть даже пара успешных ролей. Однако, волевой нрав и сильный характер матери поставили точку в актерской карьере Орбакайте.
«Сломала жизнь дочке! Кристиночка ведь актрисой хотела быть, а не певицей. Всех под одну гребенку метет. Очень жаль, очень»,
— пишут подписчики в социальных сетях.
Добавим, что Кристина Орбакайте все же смогла преуспеть в российском кинематографе. В ее кейсах есть такие работа, как «Любовь-морковь», «Снежная королева» и другие. Разумеется, успех в кино есть принесла серия фильмов «Любовь-морковь», где главные роли сыграла она и актер Гоша Куценко. А как вы считаете, могла ли Кристина добиться еще больших успехов в кино?