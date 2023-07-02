50-летняя Ирина Гринева показала невероятный пресс

Ирина Гринева опубликовала снимок в купальнике, который с воодушевлением рассматривают многие женщины, ведь о таком прессе большинство из них могут только мечтать. Даже в молодом возрасте.

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Ирина Гринева давно считается одной из тех актрис, которые обладают безукоризненным вкусом и чувством стиля. Что бы знаменитая блондинка ни выбрала для выхода в свет, она непременно станет центром притяжения всеобщего внимания. Сама Ирина вдохновляется регулярными пробежками, избирательностью в питании и красивым маникюром — все это делает звезду такой притягательной и интересной для публики.

Умеет Гринева выгодно преподнести себя также на снимках в купальнике и в боди, тем более, что фигура 50-летней блондинки позволяет фотографироваться в самых невероятных комплектах.