Певица Севиль рассказала, как относится к сравнениям с Анной Асти
Севиль уже полтора года поет в группе Artik&Asti, пока бывшая солистка Анна Асти вовсю гастролирует по России как сольная артистка. Но фанатов до сих пор сильно волнует эта смена ролей, поэтому они продолжают частенько сравнивать певиц. В новом выпуске Youtube-шоу журналистки Лауры Джугелии Севиль откровенно высказалась на тему сравнений и конкуренции. Которая, как выяснилось, в первую очередь существовала в голове артистки — до тех пор пока она не поняла, насколько это разрушительно.
«Когда я себя сравниваю с кем-то — так было часто в моей жизни, я не скрываю, — побеждала в этом споре не я. Это деструкция, это зло и агрессия, направленные против себя же самой, чтобы потом саму же себя пожалеть. [...] Я не занимала чужое место. Я никого не подсиживала. Это мое место. Есть ли у группы история? Да, сто процентов. Уважаю ли я ее? Конечно. Естественно. Сравниваю ли я себя с Аней? Нет, мы разные».
В общем, на этом точно можно закрыть тему и просто наслаждаться музыкой талантливых певиц. К слову, недавно Севиль прокомментировала Super слухи о распаде группы Artik&Asti, которые появились после ее дебюта в качестве самостоятельной артистки.
* Запрещен в РФ.