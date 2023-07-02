Певица Севиль рассказала, как относится к сравнениям с Анной Асти

«Когда я себя сравниваю с кем-то — так было часто в моей жизни, я не скрываю, — побеждала в этом споре не я. Это деструкция, это зло и агрессия, направленные против себя же самой, чтобы потом саму же себя пожалеть. [...] Я не занимала чужое место. Я никого не подсиживала. Это мое место. Есть ли у группы история? Да, сто процентов. Уважаю ли я ее? Конечно. Естественно. Сравниваю ли я себя с Аней? Нет, мы разные».