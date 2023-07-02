С перчинкой! Дарья Повереннова поделилась пикантными фото

Актриса Дарья Повереннова на днях показала довольно смелые для себя кадры, которые сделаны в поле ромашек. Никакого обнаженного дела, но актрисе удалось даже в одежде быть передать пикантность и чувственность.

© Eva.ru

Дарья Повереннова отличается искренними высказываниями в сети и активно ведет переписку с поклонниками. Актриса много и честно рассказывает о своей жизни, о спортивных тренировках, моде и о визитах к косметологу. Но Дарья редко балует подписчиков откровенно провокационными снимками. Смелые фото в ее аккаунте — скорее исключение из правил, чем традиция.

Однако Дарья явно из тех женщин, которые все же не прочь добавить перчинку, чтобы подогреть интерес. Да, обнаженных кадров нам от нее явно не ждать, но обучиться тому, как в одежде подчеркнуть сексуальность, у Поверенной точно можно.

На днях артистка опубликовала серию кадров, которые были в пригороде Уфы. Как мы видим, для удачных кадров не нужны дорогие локации, достаточно найти поле цветов, надеть белую блузку и прилечь в заросли. Блузку важно немого расстегнуть, а еще акцентировать внимание на грудь, чтобы ткань намекала на ее форму и упругость.

Согласитесь, никакой пошлости, никакого обнаженного тела, однако как нежно, чувственно и притягательно. Фанаты остались в настоящем восторге!