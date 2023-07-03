Крым, Мальдивы и Турция: как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса
Звезда футбола Криштиану Роналду поделился с фанатами в соцсетях кадрами из своего отпуска на Сардинии. «Вечерняя Москва» узнала, как проводят сезон наши знаменитости. Оказалось, гораздо скромнее.
38-летний Роналду отдыхает в компании возлюбленной Джорджины Родригес и четверых детей. Аренда суперъяхты Azimut Grande 27, где расположилось семейство, стоит 200 тысяч долларов (17 миллионов рублей) в неделю.
Народная артистка России Надежда Бабкина поделилась с «Вечеркой» ближайшими планами:
— Последние годы я выбираю местом отдыха только Крым. В 2020 году оказалась здесь по совету специалистов восстановительной терапии, которые работали со мной после перенесенного ковида. Именно от них я услышала, что морской и хвойный воздух благотворно влияет на дыхательную систему. Восстанавливалась я в одном из санаторно-курортных комплексов, территория которого позволяет спускаться с гор к самому морю — такие прогулки очень полезны. Только представьте себе, какая красота вокруг — море, сосны, синее небо, горы... Свой летний отпуск 2023 года я тоже проведу в этом замечательном месте. Стоимость путевки в санатории Крыма начинается от 20 тысяч рублей в неделю — с лечением.
Продюсер Яна Рудковская с головой ушла в отпускной сезон. Сперва отдохнула с семьей на Мальдивах, вернулась в Москву поработать, но теперь махнула на юг Франции.
— Совершенно спонтанно я попала в Сен-Тропе. И вот вдруг оказалась на прекрасной вилле у друзей, — сказала Рудковская.
Неделя на Лазурном Берегу обойдется в кругленькую сумму от 200 тысяч рублей. Средний отель стоит 250 евро (9 тысяч рублей) в сутки.
Телеведущая Лера Кудрявцева укатила в Турцию с четырехлетней дочерью Машей и подругой-юристом Катей Гордон. В этом году Лера уже второй раз отдыхает в Турции. Первый раз она ездила туда в январе.
Недельный тур к турецким берегам операторы предлагают нынче за сумму от 90 тысяч рублей на двоих.
Певица Наталья Подольская отправилась в путешествие по Испании, где гуляет по живописному городку Алтее. «Горящая» семидневная путевка на побережье Коста-Бланка обойдется сегодня в сумму от 120 тысяч рублей на человека.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Петров, эксперт по туризму, основатель сети гостиниц:
— Все рекорды бьют внутренние потоки. Мы отмечаем всплеск по двум направлениям. Во-первых, Дагестан: он славится природными красотами и гастрономией. Причем там есть пляжи и теплое Каспийское море, в котором можно купаться до сентября. Во-вторых, Московская область. Москвичи ищут заменители моря недалеко от города.