Крым, Мальдивы и Турция: как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса

— Последние годы я выбираю местом отдыха только Крым. В 2020 году оказалась здесь по совету специалистов восстановительной терапии, которые работали со мной после перенесенного ковида. Именно от них я услышала, что морской и хвойный воздух благотворно влияет на дыхательную систему. Восстанавливалась я в одном из санаторно-курортных комплексов, территория которого позволяет спускаться с гор к самому морю — такие прогулки очень полезны. Только представьте себе, какая красота вокруг — море, сосны, синее небо, горы... Свой летний отпуск 2023 года я тоже проведу в этом замечательном месте. Стоимость путевки в санатории Крыма начинается от 20 тысяч рублей в неделю — с лечением.