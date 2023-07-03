Любовь Успенская отказалась устраивать личную жизнь
Певица Любовь Успенская рассказала журналистам, что ее более не интересуют любовные приключения. Откровение было высказано на вечеринке в честь ребрендинга музыкального лейбла Rocket Records, которую 69-летняя "королева шансона" посетила с дочерью Татьяной Плаксиной.
Певица сообщила, что вскоре отправляется с дочерью на отдых на целых две недели, но искать там любовных развлечений не планирует.
"О курортных романах - там пусть Танечка развлекается, я хочу отдыхать. Я уже "нахавалась" замужеств, курортных романов, случайных связей и не только", - сказала Любовь Успенская.
Хотя отметила, что понимает - ее внешний вид и манера одеваться заставляет мужчин задерживать на ней взгляд.