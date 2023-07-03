Успенская отказалась устраивать личную жизнь

Певица Любовь Успенская рассказала журналистам, что ее более не интересуют любовные приключения. Откровение было высказано на вечеринке в честь ребрендинга музыкального лейбла Rocket Records, которую 69-летняя "королева шансона" посетила с дочерью Татьяной Плаксиной.

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Певица сообщила, что вскоре отправляется с дочерью на отдых на целых две недели, но искать там любовных развлечений не планирует.

"О курортных романах - там пусть Танечка развлекается, я хочу отдыхать. Я уже "нахавалась" замужеств, курортных романов, случайных связей и не только", - сказала Любовь Успенская.